Zelenskiy, Putin'le Moskova'da görüşme teklifini reddetti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış görüşmeleri için Moskova'da görüşme teklifine cevap vererek, 'Gelsin, cesaret ederse Kiev'e de davet edebilirim' dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kremlin Sarayı'nın dün yaptığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da görüşme teklifini reddederek, "Putin'i Kiev'e de davet edebilirim, gelsin. Cesaret ederse onu açıkça davet ediyorum" dedi.

Kremlin Sarayı tarafından dün yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in barış görüşmeleri için Moskova'ya davet edildiği kaydedilmişti. Zelenskiy'den davete yanıt geldi. Zelenskiy, Rusya'nın teklifini bir kez daha reddetti. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Zelenskiy, "Putin'le Moskova'da görüşmem kesinlikle imkansız" dedi. Uygun bir formatta görüşmeye hazır olduğu sinyalini de veren Zelenskiy, "Putin'i Kiev'e de davet edebilirim, gelsin. Cesaret ederse onu açıkça davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl da reddetmişti

Zelenskiy, geçtiğimiz yıl da benzer bir teklifi reddetmişti. Zelenskiy, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada her gün ülkesine füzeler ateşleyen ülkenin başkentine gitmeyeceğini söyleyerek, aksine Putin'in Kiev'e gelmesini önermişti. Zelenskiy, görüşmenin Rusya ya da Belarus'ta yapılmasını reddediyor. Geçtiğimiz yıl Putin, Zelensky'nin Türkiye'de görüşme teklifini reddederek Moskova'ya davet etmiş, Zelensky de bu teklifi geri çevirmişti. - KİEV

