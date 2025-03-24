Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Putin'in korktuğu tek kişi Donald Trump

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD basınına verdiği röportajda, "Görünüşe göre Putin'in korktuğu tek kişi Donald Trump" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Suudi Arabistan'da Rusya- Ukrayna arasındaki ateşkes görüşmeleri devam ederken ABD basınına röportaj verdi.

"PUTİN'İN KORKTUĞU TEK KİŞİ TRUMP"

Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için ABD'nin sürdürdüğü diplomatik çabalara değinen Zelenskiy, "Görünüşe göre Putin'in korktuğu tek kişi Donald Trump. Barış sürecinde bir noktada ABD, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bombardımanlarını sürdürmesi nedeniyle Kremlin'e yaptırım tehdidinde bulunduğunda Ruslar gerçekten korktu" dedi.

"RUSYA'NIN KAZANMASI FELAKET OLUR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın zamanla Putin'in güvenilmez ve göründüğünden daha zayıf olduğunu anlayacağını umduğunu belirten Zelenskiy, "Rusya'nın bu savaşı kazanması, yalnızca Ukrayna için değil, ABD'nin mevcut liderleri dahil tüm Batı için bir felaket olur" ifadelerini kullanarak, Trump ve ekibinin böyle bir yenilgiyi kabul etmeyeceğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ABD'ye giderek Oval Ofis'te Donald Trump ile görüşmüş, görüşme sırasında sert bir tartışma yaşanmıştı. Yaşanan tartışmanın ardından ortak basın toplantısı iptal edilmiş, Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.