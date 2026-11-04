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Zelenskiy, Melania Trump'ı Oleshky tahliyesine katkısı nedeniyle nişanla ödüllendirdi

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Zelenskiy, Oleshky'de 6 günlük ateşkese katkısı ve Ukraynalı çocuklara yönelik çalışmaları nedeniyle First Lady Melania Trump'ı I. Sınıf Prenses Olga Nişanı ile ödüllendirdi. Ateşkes kapsamında bölgeden yaklaşık 800 kişi tahliye edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus işgali altındaki Oleshky kentindeki sivillerin tahliyesi için sağlanan 6 günlük ateşkesin düzenlenmesine katkısı ve Ukraynalı çocuklara yönelik çalışmaları dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump'ı I. Sınıf Prenses Olga Nişanı ile ödüllendirdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda cephe hattındaki sivillerin tahliyesine yönelik yürütülen diplomatik temaslar sonucunda, Rus işgali altındaki Ukrayna'nın Oleshky kentinde 6 günlük ateşkes sağlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump'ın öncülük ettiği ateşkes kapsamında yaklaşık 800 kişi bölgeden tahliye edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bugün yayımlanan bir kararnameye göre, ABD First Lady'si Melania Trump'ı sivillerin tahliyesine yönelik insani yardım çalışmalarına katkısı nedeniyle I. Sınıf Prenses Olga Nişanı ile ödüllendirdi. Devlet Başkanlığı kararnamesinde Melania Trump'ın Ukrayna'ya insani destek sağlanmasına ve Rusya'nın işgali altındaki bölgelerden sınır dışı edilen veya zorla götürülenler de dahil olmak üzere Ukraynalı çocuklara yardım edilmesine yönelik çalışmalarına atıfta bulunularak, "önemli kişisel katkısı" ifadesine yer verildi.

Melania Trump'a verilen I. Sınıf Prenses Olga Nişanı, bilim, eğitim, kültür ve hayırseverlik gibi alanlarda olağanüstü katkılarda bulunan kadınlara veriliyor.

Ukraynalı yetkililer, Melania Trump'ın Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'nın güneyinde bulunan Oleshky kentinde sivillerin tahliyesi için altı günlük ateşkesin düzenlenmesinde önemli rol oynadığını ve ateşkesin pazar günü sona erdiğini belirtmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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