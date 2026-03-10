Haberler

Zelenskiy: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçlü görüşmelere ev sahipliği teklifini takdir ediyoruz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın Türkiye'nin ABD-Rusya-Ukrayna arasındaki üçlü görüşmelerin bir sonraki turuna ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtmesine ilişkin, "Bu girişimi takdir ediyoruz ve sonuç vermesini umuyoruz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın Türkiye'nin ABD-Rusya-Ukrayna arasındaki üçlü görüşmelerin bir sonraki turuna ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtmesine ilişkin, "Bu girişimi takdir ediyoruz ve sonuç vermesini umuyoruz" dedi. Zelenskiy, Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği destek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'daki çatışmalar dahil olmak üzere bölgedeki gelişmeleri ele aldıklarını belirtti. Zelenskiy, "Savaşın büyümesini engellemeye ve hayatları korumaya yönelik tecrübemizi paylaşmaya hazırız ancak aynı zamanda Ukrayna'nın da kendi hava savunmasını güçlendirmesi gerekmektedir. Ortaklarımızdan da uygun desteği bekliyoruz" dedi.

Ukraynalı lider, ABD-Rusya-Ukrayna arasında yürütülen üçlü görüşmelere değinerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin üçlü görüşmelerin bir sonraki turuna ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını belirtti. Bu girişimi takdir ediyoruz ve sonuç vermesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, "Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği destek, Türkiye'nin Gönüllüler Koalisyonu çerçevesinde deniz güvenliğinin sağlanmasında rol üstlenmeye hazır olması ve Ukrayna'nın enerji sektörüne yardımcı olmaya yönelik gelecekte alınacak kararlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi.

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan ayını kutladı

Ukrayna liderinin ofisinden paylaşılan görüntülerde, Zelenskiy'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan ayını kutladığı anlar yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sırasında gösterdiği duyarlılık için Zelenskiy'e teşekkürlerini iletti. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi

İran'ın son tehdidi neredeyse tüm dünyaya: İsterseniz deneyin
Milyarderlerin serveti 20,1 trilyon dolara ulaştı

Hem sayıları hem de servetleri rekor düzeyde arttı
Pezeşkiyan'dan Trump'a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar

"Savaş büyük ölçüde bitti" diyen Trump'a mesajı var
İran'a saldırılarda UNESCO Mirası 40 Sütun Sarayı da hasar gördü

Dünya mirası da saldırı altında! 654 yıllık saray ağır hasarlı
İBB davasında 2. gün! İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti

İmamoğlu kürsüden adaylığını ilan etti! Hakimden bir isteği var
Galatasaray taraftarından Osimhen'i ağlatan koreografi

Osimhen'i ağlatan koreografi
Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var

Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var