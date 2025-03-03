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Zelenskiy: Barış İçin ABD Desteğine Umutluyuz

Zelenskiy: Barış İçin ABD Desteğine Umutluyuz
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile devam eden savaşın sona ermesi için ABD ve Avrupa'nın desteğiyle çalıştıklarını belirtti ve barışın en kısa sürede sağlanması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "ABD'li ve Avrupalı ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz ve barışa giden yolda ABD'nin desteğinden çok umutluyuz. Barış, en kısa zamanda sağlanmalı" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yaptığı görüşmelere dair açıklamada bulundu. Zelenskiy, "Ortaklarla iş birliğimizi sürdürüyoruz. Görüşmeleri zaten gerçekleştirdik ve yakında atılacak diğer adımlar olacak. Bu savaşı en kısa sürede sonlandırmak için diplomasimizi gerçekten somut adımlarla ilerletmeye çalışmamız çok önemli. Gerçek bir barışa ihtiyacımız var ve en çok da Ukraynalılar istiyor. Çünkü savaş şehirlerimizi, kasabalarımızı yok ediyor. İnsanlarımızı kaybediyoruz. Savaşı durdurmalı ve güvenliği garanti altına almalıyız. ABD'li ve Avrupalı ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz ve barışa giden yolda ABD'nin desteğinden çok umutluyuz. Barış, en kısa zamanda sağlanmalı" dedi. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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