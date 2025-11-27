Zelenskiy, ABD ile Barış Planı Üzerine Görüşmeler Yapacak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ve ABD heyetlerinin, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek üzere hazırlanan barış planını ele almak üzere bu hafta sonu bir araya geleceklerini açıkladı.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek üzere diplomatik çabalar devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ve ABD heyetlerinin, savaşı sona erdirmek üzere hazırlanan barış planını ele almak üzere bu hafta sonu bir araya geleceklerini açıkladı. Zelenskiy, "Ekibimiz, ABD'li temsilcilerle birlikte bu hafta sonunda bir araya gelerek Cenevre'deki görüşmelerin sonucunda ortaya çıkan konuları, bizi barış ve güvenlik garantilerine yaklaştıracak adımları ele almaya devam edecek. Heyetler arasında bir toplantı yapılacak. Ukrayna heyeti iyi hazırlanacak ve anlamlı çalışmalara odaklanacak" dedi.

Zelenskiy, her iki heyetin ve kendisinin de katılacağı daha fazla görüşme olacağını söyledi ancak ayrıntıları vermedi. Zelenskiy, ABD-Ukrayna görüşmesinin nerede olacağını açıklamadı - KİEV