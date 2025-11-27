Haberler

Zelenskiy, ABD ile Barış Planı Üzerine Görüşmeler Yapacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bu hafta sonu Ukrayna ve ABD heyetlerinin Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için hazırlanacak barış planını ele almak üzere bir araya geleceğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ve ABD heyetlerinin, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek üzere hazırlanan barış planını ele almak üzere bu hafta sonu bir araya geleceklerini açıkladı.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek üzere diplomatik çabalar devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ve ABD heyetlerinin, savaşı sona erdirmek üzere hazırlanan barış planını ele almak üzere bu hafta sonu bir araya geleceklerini açıkladı. Zelenskiy, "Ekibimiz, ABD'li temsilcilerle birlikte bu hafta sonunda bir araya gelerek Cenevre'deki görüşmelerin sonucunda ortaya çıkan konuları, bizi barış ve güvenlik garantilerine yaklaştıracak adımları ele almaya devam edecek. Heyetler arasında bir toplantı yapılacak. Ukrayna heyeti iyi hazırlanacak ve anlamlı çalışmalara odaklanacak" dedi.

Zelenskiy, her iki heyetin ve kendisinin de katılacağı daha fazla görüşme olacağını söyledi ancak ayrıntıları vermedi. Zelenskiy, ABD-Ukrayna görüşmesinin nerede olacağını açıklamadı - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
AK Partili Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Öcalan, DEM'e 'Beni anlamıyorlar' diyerek kızmış

İmralı'daki görüşmeden yeni iddia! Öcalan, DEM'e bir konuda kızgınmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
Fenerbahçe ve Anadolu Efes, İsrail'e gitmeyecek

İstedikleri olmadı! İki takımımız İsrail'e maç yapmaya gitmiyor
Trabzonspor'dan sponsor olmak isteyen Coca Cola'ya tokat gibi yanıt

Dünyaca ünlü firmanın sponsorluk teklifine tokat gibi yanıt
5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor

5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
Melis Sezen, cansız mankenle dans etti

Ünlü oyuncunun cansız mankenle romantik anları: Erkeğim...
UEFA Avrupa Ligi'nin lideri Midtjylland ilk kez kaybetti

UEFA Avrupa Ligi'nin liderini milli yıldızımız devirdi
Akaryakıta çifte indirim yolda! Tarih belli oldu

Akaryakıtta çifte indirim yolda! Tarih belli oldu
AK Partili Güler: 11. Yargı Paketi kapsamında GSS borçları silinecek

Meclis'e sunuldu! Milyonlarca kişinin borcu siliniyor
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis istemi

Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a büyük şok
Fenerbahçe'den maç sonunda Galatasaray derbisine özel pankart

Galatasaray maçına özel pankart! Bakın ne yazıyor
Eşini halı sahaya gönderen kadın aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı

Eşini halı sahaya gönderen kadın aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı
Aksaray'da kahvehane kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı

Mahalleyi ayağa kaldırdılar: Nedenine inanamayacaksınız!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.