Zelenskiy: "AB, 90 milyar euroluk krediyi hayata geçirmeli"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin, Macaristan'ın ani bir kararla bloke edeceğini açıkladığı "Ukrayna için 90 milyar euroluk krediyi" hayata geçirmesi gerektiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Ukrayna'daki savaşın dördüncü yıldönümü vesilesiyle gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul oturumunda Avrupalı parlamenterlere hitap etti.

AP Başkanı Roberta Metsola, sözü oturuma Kiev'den görüntülü bağlantı yoluyla katılan Zelenskiy'e vermeden önce Avrupa'nın Ukrayna'yı yalnız bırakmadığı mesajını öne çıkaran kısa bir açıklama yaptı. Avrupa Birliği'nin (AB) bu zamana kadar Ukrayna için yaptıklarından gurur duyduğunu da ifade eden Metsola, "Hepimiz için nelerin tehdit altında olduğunu bildiğimiz için harekete geçiyoruz" dedi.

Zelenskiy'den 90 milyar euroluk kredi vurgusu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, konuşmasında AB'nin, Macaristan'ın ani bir kararla bloke edeceğini açıkladığı Ukrayna'ya verilecek 90 milyar euroluk krediyi hayata geçirmesi gerektiğini söyledi. Vladimir Zelenskiy, "Bu, güvenliğimiz ve direncimiz için gerçek bir mali teminattır" diye konuştu.

Ukrayna'nın 2026 ve 2027 yılları arasındaki askeri ve mali ihtiyaçlarına yönelik kredi hakkındaki açıklamasında Zelenskiy, "Bu kredinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Bunu mümkün kılmak için çalışan herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

AB üyeliği için net tarih talep etti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, devam eden barış müzakerelerinin bir parçası olarak Ukrayna'ya AB'ye katılım için net bir tarih verilmesi çağrısında bulundu. Ukraynalı lider, "AB'ye katılım için net bir tarih almamız bizim için çok önemli. Bu, şu anda savaşı sona erdirmeyi hedefleyen diplomatik sürecin bir parçası olarak hayati önemde" diye konuştu.

Bu talebin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nasıl hareket edeceğine ilişkin bir öngörü çerçevesinde yapıldığını vurgulayan Vladimir Zelenskiy, "Eğer tarih verilmezse, eğer böyle bir garanti olmazsa, Putin Avrupa'yı bölerek, Ukrayna'yı on yıllar boyunca engellemenin bir yolunu bulur. Kendimizi, buna karşı korumalıyız" dedi.

Zelenskiynin konuşması, yaklaşık iki dakika boyunca ayakta alkışlandı

Konuşmasında Avrupa'yı Rusya'ya karşı birlik ve cesaret göstermeye çağıran Zelenskiy, Rusların Avrupa'ya küçümseyerek baktıklarını ileri sürdü. Vladimir Zelenskiy, "Rusya, Avrupa'nın Rus oligarkların villaları için bir yer olmadığını bilmelidir. Avrupa, Rus yetkililerin hayranlıkla gezdikleri bir müze ya da Rus katiller için bir eğlence alanı değildir" şeklinde konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı, "Ruslar, Avrupa'nın aşağılanmaya tahammül etmeyen ve şiddeti kabul etmeyen milyonlarca insandan ve bağımsız uluslardan oluşan bir milletler bütünü olduğunu öğrenmelidir" şeklinde konuştu.

Ukraynalı liderin konuşması, AP Genel Kurulu'nda parlamenterler tarafından yaklaşık iki dakika boyunca ayakta alkışlandı.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto 20 Şubatta yaptığı açıklamada, "Druzhba boru hattı üzerinden Macaristan'a petrol transitinin yeniden başlamasına kadar Ukrayna için 90 milyar avroluk AB kredisini engelliyoruz" ifadelerini kullanmıştı. - STRASBOURG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı