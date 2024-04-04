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Zekiye Tekin, Pazaryeri Belediye Başkanlığına ikinci kez seçildi

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde AK Parti adayı olarak girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığını kazanan 46 yaşındaki Zekiye Tekin, mazbatasını alarak ikinci döneminde göreve başladı.

Bozüyük Adliyesi'ne partililerle gelen Tekin'e mazbatasını, İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Elif Yavuz Altıntaş takdim etti.

Tekin, burada yaptığı açıklamada, çok duygulu olduğunu, ilçesi için güzel hizmetler yapmak istediğini söyledi.

Zekiye Tekin ile partisinden İl Genel Meclisi Üyesi Mayir Küçük, Belediye Meclisi Üyeleri Büşra Kanat, Özcan Özkar ve Selami Özdil de mazbatalarını aldı.

2004 yılında sekreter olarak girdiği belediyede, bağımsız olarak 2019 seçimlerinde 1596 oy ile başkan seçilen Tekin, 1 yıl sonra AK Parti'ye geçmişti. 31 Mart 2024 seçimlerinde AK Parti adayı olarak seçime giren Tekin, en yakın rakibine 71 oy fark atarak tekrar başkan seçilmişti.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Politika

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