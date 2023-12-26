'ZARARLI AKIMLARIN TAARRUZU ALTINDAYIZ'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, kamu kurumları ve üniversiteler iş birliğinde kurulan Gaziantep Aile Akademisi'nin açılış pogramına katıldı. Programda, Bakan Bolat'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar yer aldı. Burada konuşan Bakan Bolat, ailenin çok önemli bir müessese olduğunu belirterek, "Zararlı akımların taarruzu altındayız. Çeşitli yollarla zihinlerimize, ailelerimize, çocuklarımıza saldırı var. Aileyi bir müessese olarak görmek lazım. Hepimizin bir ailesi var. Hiçbirimiz ağaç kovuğundan gelmedik. Aile, bizim için bir liman bir sığınaktır. İnancımızın ve kültürümüzün de bizlerden istediği bu. Aile Akademisi, hakikaten bir sığınak görevi üstlenecek. İşin sırrı, çok basit; eşlerin birbirinin iyi taraflarını düşünüp, eksik ya da zayıf yanlarını söylememeleri gerekir. İşin sırrı, sevgi dilini kaybetmemek. Çeşitli kırılmalar olduğunda hemen işi koparmak yerine arabulucuların ya da aile büyüklerinin sağduyuları ile yüz binlerce yuvalar kurtulabilir. Aile arabuluculuğunun da en yakın zamanda kurulmasını en içten dileklerimle istiyorum" dedi. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.