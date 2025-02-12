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Zahide Yetiş'in kadınlarla ilgili sözleri TBMM Komisyonu'nu karıştırdı

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TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu'nda sunum yapan gündüz kuşağı programı sunucusu Zahide Yetiş'in sözleri tepki çekti. Yetiş, "Buna, kadına yönelik şiddet desek de bazen kadınlar da bunu yapıyor" derken, DEM'li milletvekilleri komisyonu terk etti. Yetiş ise, "Niye gittiğinizi anlamadım?" diye sordu.

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu'nda, gündüz kuşağı programı sunucusu Zahide Yetiş'in sözlerine tepki gösteren DEM Parti milletvekilleri komisyonu terk etti, CHP milletvekilleri ise komisyona katılmadı.

TBMM KOMİSYONU'NDA ZAHİDE YETİŞ SUNUM YAPTI

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu başkanlığında toplandı. Komisyonda, gündüz kuşağında yayınlanan "Yeniden Başlasak" programının sunucusu Zahide Yetiş, Televizyon İzleme Araştırmaları Anonim Şirketi (TİAK) veRadyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) temsilcileri sunum yaptı.

"GENEL KURUL'DA OTURUP AHKAM KESMEK TEMBEL BİR İŞ"

Komisyon Başkanı Cevizoğlu, Yeni Yol Grubu Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'in, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, komisyonla ilgili, "Bu sene aile yılı, komisyonda Zahide Yetiş'ten ne öğreneceğiz?" dediğini aktardı. Cevizoğlu, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın kaynaklarında medyanın rolüne değinildiğini, şiddetin artmasında medyanın rolünün tartışıldığını belirterek, "Suçluların da hükümlülerin de patolojik ve sosyolojik durumunu araştırmak bu komisyonun görevi. Bizim amacımız, Genel Kurul'a laf yetiştirmek değil, ama bütün arkadaşları davet ettik. Soru sormak isteyenlere gelip sorunuzu sorun dedik. Programlara eleştiri yapılabilir, ancak bunların hepsinin konuşulması gerekiyor. Biz burada toplumsal bir sorunun kaynaklarına inmeye çalışıyoruz. Çalışmadan, tembelce açıklama yapmak yanlış bir tavır. Konformist koltuklarınızdan kalkıp gelip burada soru sormanız gerekiyor. Genel Kurul'da oturup ahkam kesmek tembel bir iş" diye konuştu.

Zahide Yetiş'in kadınlarla ilgili sözleri TBMM Komisyonu'nu karıştırdı

ZAHİDE YETİŞ: BAZEN KADINLAR DA BUNU YAPIYOR

Komisyonda konuşan televizyon programcısı Zahide Yetiş, Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'in, "Milletvekilleri Zahide Yetiş'ten ne öğrenecek?" şeklindeki sözlerine üzüldüğünü belirterek, "Tam da bu sebeple konuşmak üzere gelmişken anlıyorum ki buna, burada bazı vekillerden mi başlamak gerekiyor acaba? Ben herkesten bir şey öğrenmek üzere yetiştirildim. Kadına şiddetin nereden başladığını görüyoruz. Burada herkesin annesi var. Hayatımızda bazı erkekleri seçiyor, bazılarını seçemiyoruz. En çok kadınlar, baba, evlat, kocalarından şiddet görüyor. Buna, kadına yönelik şiddet desek de bazen kadınlar da bunu yapıyor" ifadelerini kullandı.

DEM'Lİ VEKİLLER KOMİSYONU TERK ETTİ

Yetiş'in bu sözlerine tepki gösteren DEM Partili milletvekilleri Özgül Saki, Sevilay Çelenk ve Adalet Kaya, "Komisyona kimi çağıracağınızı iyi seçin. 'Kadınlar da şiddet uyguluyor' denmesi çok büyük problem. Bir milletvekilinin sizi eleştirmesine de hemen tepki göstermeyin. Biz buraya ön yargısız bir şekilde sizi dinlemeye geldik ama çok cinsiyetçisiniz" diyerek komisyon salonunu terk etti. Yetiş ise, "Niye gittiğinizi anlamadım ama yine de teşekkür ederiz" dedi.

Yeni Yol Grubu Milletvekili Elif Esen de "Ben aslında çok objektif bir şekilde sizi katılıp dinlemek istedim, komisyon üyesi de değilim ama benzer görüşlerim daha da pekişti" diyerek komisyondan ayrıldı.

Zahide Yetiş'in kadınlarla ilgili sözleri TBMM Komisyonu'nu karıştırdı
Kaynak: ANKA / Turan Yiğittekin - Politika
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıYusuf ODEMIS:

teröristlerin orda ne işi vardı zten

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Haber YorumlarıSevmek Zamanı:

Kadın haklı, kadın kadının en büyük düşmanıdır.

Yorum Beğen53
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Haber YorumlarıGokkut Turizm:

Bu demlilerin işi gücü demokrasi özgürlük insan hakları kadın hakları hayvan hakları adı altında pkk propagandası ve seviciliği yapmak...

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Haber YorumlarıSabır Taşı:

Doğruya direk bakarsan gözlerini acıtır alıştıra alıştıra söyleseydi keşke.

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Haber Yorumlarıbirol atess:

atv yayinini kapatamadilar bitun kanallar ayni formatta hey rabbim bitsin bu sure

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Haber YorumlarıMehmet Yarba:

Zahide Abla doğruyu söylemiş; bunda gocunacak bir durum yok. Delilerin niçin ayrıldıkları kendileri de bilmez.

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Haber Yorumlarıhuseyin Aktas:

Kadinlari daglarda mehmetcigin onune yem olarak atan Demlilermi kadin haklari savunuculari?

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