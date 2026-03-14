AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Suriye'de 'Kardeşlik İftarı'na katıldı

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Suriye'de "Kardeşlik İftarı"na katıldı.

Sırakaya, Halep'teki Zekeriya Camisi'nde düzenlenen etkinlikte, Suriyeli vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

Burada konuşma yapan Sırakaya, Halep'in Türkiye için önemini anlattı.

Halep'te yaşanan üzüntünün de kederin de kendileri için ortak olduğunu ifade eden Sırakaya, şunları kaydetti:

"Kederimizin, üzüntümüzün ve sevincimizin, kaderimizin bir olduğu kentin adıdır Halep. Suriye'de yaşanılan bir üzüntü bizim üzüntümüzdür. Bu bölgede yaşanılan bir sevinç bizim sevincimizdir. Sorunlarını özellikle terör örgütleriyle tamamlayarak tek ordunun, tek Suriye'nin tamamlanmış ve bu anlamda coğrafi bütünlüğünü sağlam bir zemine oturtmuş olması tek başına Suriye'nin değil aynı zamanda bölgenin de çok daha sağlıklı, barışçıl bir ortama girmesine sebebiyet vermiştir."

Konuşmaların ardından program dualarla birlikte son buldu.

Programa, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcıları Ercan Özboyacı ve İbrahim Halil Korkmaz, ilgililer ve çok sayıda Suriyeli vatandaş katıldı.