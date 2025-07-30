Zafer Sırakaya'dan CHP'ye Sert Eleştiriler

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "CHP'nin Türkiye'yi yurt dışına şikayetleri ve asılsız iftiraları ortada dururken CHP'nin Özel'i gerçeklerden uzak, siyasi manevralarla günü kurtarmaya çalışmaktadır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Özel bırak Tiktok izlemeyi de partine sahip çık önce. CHP, içerdeki yolsuzluk iddialarını ve siyasi hezimetlerini gizlemek için yine gündem değiştirmeye çalışıyor. Hedeflerine koydukları isim ise Dışişleri Bakanımız Sn. Hakan Fidan. Çünkü Hakan Fidan, sadece Türkiye'nin menfaatleri için çalışan ve ülkemizin güçlü duruşunu temsil eden bir isim. Türkiye'nin haklarını koruyan, uluslararası arenada mazlumların yanında duran bu kararlı duruş, ancak Türkiye düşmanlarını rahatsız eder. Kendi siyasi dengeleri içinde boğulan bu yapı Sayın Hakan Fidan'ı karalama ve çarpıtma girişimleri ile Türkiye'nin güçlü ve dengeli dış politika yürütme iradesini asla zayıflatamayacaktır. Dışişleri, ülkemizin ulusal çıkarları doğrultusunda büyük bir sorumluluk ve başarıyla görevini sürdürmektedir. CHP'nin Türkiye'yi yurt dışına şikayetleri ve asılsız iftiraları ortada dururken CHP'nin Özel'i gerçeklerden uzak, siyasi manevralarla günü kurtarmaya çalışmaktadır. Birileri Mustafa Kemal'den devraldığımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarını yerle bir etmeye devam ederken bizler, ülkemizin çıkarlarını koruyan, milletimizin hakkını savunan güçlü ve tam bağımsız bir Türkiye için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.