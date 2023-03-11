Zafer Partisi öncülüğünde kurulan Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan olarak açıklandı.

Millet İttifakı'nda adaylık tartışmalarının sürdüğü dönemde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, her fırsatta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini belirtiyordu. Altılı Masa'da yaşanan kriz sonrası da Özdağ, Yavaş'a adaylık konusunda bir çağrı yapmış ancak Yavaş'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer almasının ardından bu çağrısını geri çekmişti. Son olarak Özdağ, 5 partiden oluşan ' Ata İttifakı'nı duyuracaklarını açıklamıştı. Özdağ'dan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ile ilgili de bir açıklama geldi. Öte yandan son anda Doğru Parti 5 partiden oluşacağı söylenen ittifaktan ayrıldığını açıkladı. Bu doğrultuda Zafer Partisi, Adalet Partisi, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi'nden oluşan ATA İttifakı duyuruldu.

Türkiye'nin iki kutup arasında ayrıştırılmaya çalışıldığını söyleyen Özdağ, Türk milletinin ne Cumhur İttifakı'na ne de Millet İttifakı'na mecbur olduğunu söyledi. Ata İttifakı'nın Atatürk'ten aldığı feyzle 1924 Anayasası ilkelerini büyük bir kararlılıkla savunacağını ifade eden Özdağ, "Türk devletini değişik ittifaklar adı altında tasfiye etmek ve sözde yeniden kurmak için yola çıkanlara asla izin vermeyeceğiz. Sakarya Meydan Muharebesi'nde direnen Türk ordusunun ruhuyla direneceğiz, mücadele edeceğiz." dedi.