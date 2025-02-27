Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı

Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli
Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı! Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın notunu paylaştı

Öcalan'ın şartı, satır arasında gizli
Öcalan'ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel'den ilk açıklama

Özel'in tarihi çağrıya ne diyeceği merak konusuydu: İzin vermeyeceğiz
Öcalan'ın çağrısıyla ilgili YPG elebaşından ilk sözler

Öcalan'ın çağrısını YPG dinlemeyecek gibi! Elebaşının sözleri ilginç

Zafer Partisi, Öcalan'ın çağrısına parti bayrağını yarıya indirerek tepki gösterdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısına tepki gösteren Zafer Partisi, genel merkez binasındaki parti bayrağını yarıya indirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü Pkk'nın silah bırakması ve tasfiye edilmesi çağrısıyla başlayan süreçte, DEM Parti heyeti Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere 3. kez İmralı'ya gitti. Heyet ziyaret sonrası Öcalan'ın mesajını kamuoyuna aktardı.

Öcalan mesajında terör örgütü Pkk'nın silah bırakarak kendisini fesh etmesi çağrısında bulunurken; yaşanan gelişmeye destek verenlerin yanı sıra çok sayıda siyasetçi ve siyasi parti de tepki gösterdi.

BAYRAĞI YARIYA İNDİRDİLER

Zafer Partisi, Abdullah Öcalan'ın çağrısına tepki olarak Genel Merkezi'ndeki parti bayrağını yarıya indirdi.

ÇAĞRIDA NE DENİLDİ?

DEM Parti İmralı heyeti tarafından, canlı yayında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 3 sayfalık mesajı önce Kürtçe sonra Türkçe olarak okundu. Öcalan'ın mesajında, "Kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Tüm sorumluluğu alıyorum" ifadeleri yer aldı. Açıklama öncesi Öcalan'ın İmralı Adası'nda çekilen son fotoğrafı da paylaşıldı.

Zafer Partisi, Öcalan'ın çağrısına parti bayrağını yarıya indirerek tepki gösterdi
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGenco:

Dün yedili masada aynı çemberde yer alanlar, bugün kimileri “ unutmayıp unutturmayacaklarını “ diğerleri bayrağını yarıya indirip yas tutuyor. E haklılar, daha İçişleri Bakanı, MİT ve bir şey daha olacaklardı unuttum ne olacaklardı ? İttifak kurduklarında bir şeyler imzalamışlardı bunlar yanlış mı hatırlıyoruz.? Hayır yani anlamıyorum, bu tepkiler ve bu şovlar neyin nesi ? Biri silah bıraktırıyor diğeri kapalı kapılar arkasında anlaşmalar imzalıyor Sizce hangisi dürüst ve doğru.?

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEvvab:

tabi siyasi bir varlıkları kalmadı. ırkçılık yapacakları bir alan da. Suriye olayı bitti şimdi Kürt sorunu da çözülecek inşallah. bundan sevinmesi gerekenler bu ülkenin bölünmez bütünlüğünü savunanlar olmalı. terörsüz bir Türkiye çok daha hızlı kalkınacak tır.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEvvab:

niye terörün bitmesini istemiyorlar mı? Irkçılık yapacak alan kalmadı Suriyeli dediler gitmeye başladı onlar, Kürt diyorlardı şimdi kardeşçe yaşamanın önü açıldı neden rahatsız oluyorlarda bayrakları yarıya iniyor.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jose Mourinho'ya 4, Okan Buruk'a 1 maç men cezası

Özellikle Mourinho'nun cezası öyle böyle değil
Haberler.com ve Nişantaşı Üniversitesi'nden Dijital Dönüşüm ve Yapay Zekâ Çalıştayı

Haberler.com ve Nişantaşı Üniversitesi'nden yapay zeka çalıştayı
Öcalan'ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim'den ilk yorum

Öcalan'ın çağrısına muhatabından ilk yorum
Öcalan'ın çağrısı okunurken, İYİ Parti genel merkezine dev afiş asıldı: Unutturmayacağız

Öcalan'ın çağrısı okunurken yaptılar! İYİ Parti merkezinde dev afiş
Öcalan'ın silah bırakma çağrısına Avrupa'dan ilk tepki

Öcalan'ın silah bırakma çağrısına Avrupa'dan ilk tepki
Sağlık durumu nasıl? 'Öldü' iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var

"Öldü" iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.