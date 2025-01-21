Zafer Partisi'nde tutuklanan Genel Başkan Ümit Özdağ'ın yerine vekalet edecek isim belli oldu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmasının ardından Zafer Partisi Başkanlık Divanı, parti genel merkezinde toplandı.

ÖZADAĞ'IN YERİNE VEKALET EDECEK İSİM BELLİ OLDU

Zafer Partisi Genel Sekreteri Cezmi Polat, Başkanlık Divanı Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şehirlioğlu'nun Genel Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini bildirdi. Polat, ayrıca Divan Üyesi Musa Ertugan'ın Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirildiğini ifade etti.

"TÜRK MİLLETİNİN VİCDANI TUTUKLANDI"

Genel Başkan Vekilliği'ne getirilen Mehmet Ali Şehirlioğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün Türk milletinin vicdanı tutuklandı, ruhu tutuklandı, geleceği tutuklandı. Bugün torunlarımızın çocuklarımızın mutlu geleceği tutuklandı. Bugün Genel Başkanımız Prof. Dr. Sayın Ümit Özdağ tutuklandı. Her şey gözünüzün önünde cereyan etmekte. İktidar ve paydaşlarının artık yasa, etik ve Türk devlet geleneğine aykırı bir biçimde kararlar alıp uygulamakta olduğunu hepiniz görüyorsunuz. Bu durumu size şikâyet ediyoruz ve Büyük Türk Milleti'nden talebimiz Zafer Partisi'nin mensuplarına sahip çıkmanız."

"26 OCAK 2025 TARİHİNDE İZMİR MİTİNGİMİZİ HEP BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Parti çalışmalarının aralıksız devam edeceğini kaydeden Şehirlioğlu, "Terörist başının muhatap alınmasına karşı çıkmayı sürdüreceğiz. Anayasamızın Türk Milletinin milli bütünlüğüne ve hükmü şahsiyetine zarar verecek bir değişikliğe asla razı olmayacak bununla birlikte uyarıcılık görevimizi ifa etmeye devam edeceğiz. Bu sebeple yarından itibaren çalışmalarımıza aynen devam edecek ve 26 Ocak 2025 tarihinde İzmir mitingimizi hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bundan sonra her bir Zafer Partili birer Ümit Özdağ'dır. Büyük Türk Milleti, yapılan haksızlığı affetmeyecek ve bunun hesabını günü geldiğinde sizden soracaktır" dedi.