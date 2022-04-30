Zafer Partisi'nde gece yarısı istifa depremi! Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, partiden ayrıldı

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Zafer Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.

"LÜZUM GEREĞİ PARTİDEN AYRILDIM"

Bartu Soral, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Duyduğum lüzum gereği Zafer Partisi'nden ayrıldım" açıklamasını yayınladı. Soral, 22 Şubat'ta düzenlenen törenle Zafer Partisi'ne katılmıştı.

BARTU SORAL KİMDİR?

Bartu Soral, 1970 yılında Ankara'da doğdu. Orta ve lise öğrenimini Ankara Anadolu Lisesinde tamamladı. Kanada Saint Mary's Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden Finans alanında lisans; Kanada Dalhousie Üniversitesi Ekonomi bölümünden Kalkınma Ekonomisi alanında yüksek lisans derecesi aldı.

Soral, Polat Holding ve Koç Holding bünyesinde görev aldı. 2003 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ye katılan Soral, 2005 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Program Müdürlüğü görevine yükseldi. Birleşmiş Milletlerdeki görevi süresince, gelişmekte olan ülkelerin yaşadığı sorunların çözümü için uygulanması gereken politikalar, küresel finansal sistem, bankacılık ve Türkiye'nin kalkınma stratejileri üstüne çalışmalar yaptı.

UNDP'yi temsilen Avrupa Birliği, Dünya Bankası, IFAD, OECD gibi uluslararası kuruluşlarla Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili bakanlıkları ve kurumları arasındaki borçlanma ve proje yapılandırma görüşmelerini yönetmenin yanı sıra UNDP Program Müdürü olarak 70 milyon dolarlık kalkınma projelerinin dizaynı ve uygulanmasından sorumlu oldu.