Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı: Mansur Yavaş'ı göreve çağırıyoruz - Haberler

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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı: Mansur Yavaş'ı göreve çağırıyoruz

Haberler.com - Bilsay Özer - Politika
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ katıldığı bir canlı yayında partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı belirlediklerini aktardı. Özdağ, halkın her kesiminden oy alacak kişinin Mansur Yavaş olduğunu vurgulayarak "Biz Zafer Partisi olarak Mansur Yavaş'ı göreve çağırıyoruz" şeklinde konuştu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı canlı yayında cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı göreve çağırdıklarını belirten Özdağ konu hakkında "Bundan sonra karar Mansur Yavaş'ındır" ifadelerine yer verdi.

"MANSUR YAVAŞ'I GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ"

Mansur Yavaş'ın seçim sonrası oluşacak geçiş dönemini yönetebilecek liderlerden biri olduğunu belirten Özdağ "Biz Zafer Partisi olarak bir yumuşak geçişi yönetebilecek ve halkın her kesiminden oy alabilecek kişinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu gördük. Biz Zafer Partisi olarak Mansur Yavaş'ı göreve çağırıyoruz." dedi.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı: Mansur Yavaş'ı göreve çağırıyoruzÜmit Özdağ

ABB ADAYLIK İDDİALARINI YALANLADI

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından dün yapılan açıklamada Mansur Yavaş'ın adaylık iddiaları yalanlanmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek "Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde Başkanımız Sn. Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında spekülatif haberler yer almaktadır. Bu haberlerle hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır." ifadelerine yer vermişti.

Haberler.com / Bilsay Özer - Politika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı adayı, Mansur Yavaş, Ümit Özdağ, Politika, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

ismail bey :

Kim bu mansur yavaş yahu. Ankarada bile iş yapmadığı halde., devamlı zarar ediyoruz diye ağlıyor. Birde ALLAH muhafaza devletin başına gelse battık gitti. Gerçi kemalde sgk yı batırmıştı..

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