Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Arapça aşı kartına tepki gösterdi

KERİM UĞUR

Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Seçkin Boyunağa, İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü'nce düzenlenen Arapça aşı kartını sosyal medya hesabından paylaşarak "Bu insanlar sığınmacı olmaktan istilacı konumuna geçtiler ve yakında bu ülkenin sahibi oldukların iddia edecekler" dedi.

Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Seçkin Boyunağa, sosyal medya hesabından İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne ait olan üzerinde arapça yazıların olduğu aşı kartını paylaşarak duruma tepki gösterdi. Boyunağa'nın paylaşımı şöyle:

"Hastanelere arapça tabelaların yerleştirilmesi yetmemiş şimdi resmi evrakları arapça düzenlemeye başlamışlar. Ücretsiz sağlık hizmetleriyle, bedava tüp bebek uygulamasıyla, doğum hanelerin emirlerine verilmesi ve her doğan 10 çocuktan 8'inin suriyeli olmasıyla azınlık olmaktan çoğunluk olmaya geçiyorlar. Bu insanlar sığınmacı olmaktan istilacı konumuna geçtiler ve yakında bu ülkenin sahibi olduklarını iddia edecekler" ifadelerine yer verdi.