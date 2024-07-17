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Ümit Özdağ, İzmir'de iş insanlarıyla bir araya geldi

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'de iş insanlarıyla bir araya geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'de iş insanlarıyla bir araya geldi.

İzmir programı kapsamında Ege Giyim Sanayicileri Derneğini (EGSD) ziyaret eden Özdağ, yaptığı konuşmada ekonomideki sıkıntıları temelden belirlemek için sanayici ve üreticilerle görüştüklerini söyledi.

Üretici ve sanayicilerden edindikleri bilgilerle ekonomide atılması gerekenlerle ilgili politika hazırladıklarını ifade eden Özdağ, "Türkiye'nin ekonomik kalkınmasının ancak reel sektöre yapılacak yatırımlarla, neoliberal paradigmalardan ayrı sürdürebilir bir planlı kalkınma sürecini başlatmakla olacağını biliyoruz." dedi.

Toplantıda bir gazetecinin MİT mensuplarının isimlerini ifşa ettiği iddiasıyla hakkında dava açılmasına ilişkin sorusunu yanıtlayan Özdağ, TBMM'de düzenlediği bir basın toplantısında Libya'da şehit edilen iki MİT mensubuna rahmet dilediğini hatırlattı.

Bu isimlerin, kendisi toplantıda aktarmadan önce birçok yerde yayınlandığını savunan Özdağ, "Aynı ifade iki kez ifşa edilemeyeceğine rağmen savcılık 3 ila 7 yıl hapis cezası istemiyle hakkımda bir dava açtı. İlginç olan davayı ilk olarak ağır cezaya yollamışlar. Halbuki bu ağır cezalık bir dava değil. Bunu bilmemelerine şaşırıyorum. Bilerek yolladılarsa daha da şaşırdım. Ağır ceza mahkemesi iddianameyi geri çevirmiş ve şimdi başka mahkemede bekliyor. Tabii bu Zafer Partisini baskı altına almak amacıyla yapılmış bir siyasi yaklaşımdır ve hiç tutar bir tarafı yoktur." diye konuştu.

EGSD Başkanı Hayati Ertuğrul da kentteki hazır giyim ve konfeksiyon üretim ve ihracatı ile derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Politika

Zafer Partisi Ümit Özdağ İzmir Politika Haberler

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