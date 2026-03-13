Hayatını kaybeden Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Alanya'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan, Cuma namazının ardından düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi. Törene siyasi liderler ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Alanya'da dün sabah saatlerinde rahatsızlandıktan sonra hastaneye kaldırılan ve burada hayatını kaybeden, Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan, Cuma namazının ardından düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan, dün sabah saatlerinde evinde rahatsızlandıktan sonra hastaneye kaldırılmıştı. Alanya Eğitim ve Araştırma hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Arıkan, bugün Cuma namazının ardından Hacıbaba Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Musa Ertuğan, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Aykut Kaya, ALTSO Başkanı Eray Erdem, İlçe Müftüsü Mehmet Seven, siyasi parti temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
