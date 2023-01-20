Z kuşağıyla yapılan seçim anketinde büyük sürpriz! Sıralama komple değişti

Z kuşağıyla yapılan seçim anketinde gençlere "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 21.9'u tercihini CHP'den yana kullandı. İYİ Parti'nin yüzde 20.1 ile ikinci sırada yer aldığı araştırmada AK Parti'den yana tercih kullananların oranı yüzde 15.1'de kaldı.

Seçim tarihine yönelik tartışmalar sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'ı işaret etmesi siyaset gündemini hareketlendirdi. 14 Mayıs 1950'de Menderes'in "Yeter söz milletin" çıkışını hatırlatan Erdoğan, "Milletimiz 73 yıl sonra 6'lı masaya aynı gün 'Yeter' diyecek" diye konuştu. Bu ifadeler sonrası seçim tarihinin 14 Mayıs'a alınması bekleniyor.

Z KUŞAĞINA "HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ?" SORUSU YÖNELTİLDİ

Partiler seçim çalışmalarına devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak ORC Araştırma, 13-17 Ocak 2023 tarihlerinde1997 ve 2012 seneleri arasında doğanları kapsayan Z kuşağı seçmenlerine, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu sordu.

CHP ZİRVEDE

Çalışmanın sonucuna göre yüzde 21,9 oy oranı alan CHP ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 20,1 ile İYİ Parti ve yüzde 15,1 ile AK Parti takip etti. Kararsızların oy oranı ise yüzde 10,2 olarak belirtildi. Ankette MHP yüzde 6,9, HDP ise yüzde 6,6 oy aldı.

Seçimlere 4 ay kala 'Z kuşağı'nın oy tercihleri ve partilerin aldığı oy oranları şöyle sıralandı: