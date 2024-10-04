Yusuf Ziya Yılmaz: 'Hizmetin Yaşam Konforu Oluşturacağı Algıyı Hiçbir Medya Yaratamaz'

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, hizmetin bizzat insana kazandırdığı yaşam konforunun oluşturacağı algıyı hiçbir medya ve iletişim aracının oluşturamayacağını belirterek "Bizim siyasi muhaliflerimizin mikrofonların ve ekranların karşısında sağlamaya çalıştıkları algının tümü buza yazı yazar gibi." dedi.

Yılmaz, partisince bir otelde düzenlenen İl Genel Meclis Başkanları İstişare Toplantısı'nda, il genel meclislerinin milletin devlete dokunduğu veya devletin hizmet elinin en şefkatli şekilde insanla buluştuğu hizmet alanları olduğunu söyledi.

Türkiye'nin hızlı şekilde şehirleştiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Nüfusumuzun çoğunluğunun şehirlerde yaşaması nedeniyle il genel meclislerinin sanki önemi azalmış gibi algılanıyor. Kesinlikle öyle değil. Hizmetin kalitelisini isteme konusunda bilinci yükselmiş olan kırsal kesim, insanımızın hizmetine yetişmeye çalışılıyor. Bu mücadelenin kırsalda insanımıza dokunan eline hizmet diyoruz. Hiçbir hizmetin bizzat insana kazandırdığı yaşam konforunun oluşturacağı algıyı hiçbir medya ve iletişim aracı oluşturamaz. Bizim siyasi muhaliflerimizin mikrofonların ve ekranların karşısında sağlamaya çalıştıkları algının tümü buza yazı yazar gibi. Bir süre sonra kaybolur gider. Yapılan hizmetlerin sonucunda oluşan algı ise adeta silinmez bir vaziyette insanların hafızasında yer edinir."

Yılmaz, Ak Parti'nin hizmetleri insanların hayatına konfor kazandırmak için yaptığını, bunu ilerde siyasete taşıma anlamında yapmadığını ifade etti.

Bu gerekçeyle yapılan hizmetlerin tali amaçla yapıldığını aktaran Yılmaz, "Asıl amaç kulun duasını almaktır. Bizim diğer siyasi hareketlerden en önemli özelliğimiz de budur. Biz kulun duasını aldığımız zaman beraberinde de yaradanın rızasının da geleceğine inanırız. Onlar konuşurken hiç mangalda kül bırakmadığını görürsünüz. Bizim bunlardan ne farkımız var gibi düşüncelere kapılabilirsiniz. Sizler kulun duasını ve yaradanın rızasının geleceğine inanan bir düşünce sistematiğinin parçasısınız. AK Parti siyasetinin özünde bu vardır." diye konuştu.

" Türkiye, dünyadaki şehirleşme hızından çok daha hızlı kentleşiyor"

Yılmaz, Türkiye'nin hızla şehirleştiğini, kentlerde yaşayan nüfusun arttığı bir ülke konumunda olduğunu dile getirdi.

Dünyanın da hızla şehirleştiğine değinen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Türkiye, dünyadaki şehirleşme hızından çok daha hızlı şekilde kentleşiyor. Eskiden kırsal kesim adında bir grup vardı. Buralarda şehir merkezlerinde olan hizmetler görülmezdi. İnsanlar çocuklarını iyi okutabilmesi için şehirlere gönderirdi. Kırsalda elektrik yoktu. Elektriğin olmadığı yerlerde eğitim ve öğretim çok zayıf olur. Bugün ise köylerimizde yani kırsalda Allah'a şükür bu tür altyapı hizmetleri halloldu. Artık birçok ilçemizde atık su arıtma tesisi var. Artık köylerimizde de mobil atık su arıtma tesisi talepleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Böyle değişip dönüşen hayat konforunu ve temel ihtiyaçlarını gidermeye çalışan bir mücadelenin adı hizmet, onun da temel felsefesi insanın duasını almaktır."

Programa, Yılmaz'ın yanı sıra AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, AK Parti İl Başkanı Hamza Aktürk ve çok sayıda il genel meclis başkanı katıldı.