Yusuf Yerkel'in 3 yaşındaki oğlu son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

Yusuf Yerkel'in 3 yaşındaki oğlu son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA - Frankfurt Ticaret Ateşesi Yusuf Yerkel'in 3 yaşındaki oğlu Emir Zahit son yolculuğuna uğurlandı.

Frankfurt Ticaret Ateşesi Yusuf Yerkel'in 3 yaşındaki oğlu Emir Zahit Yerkel'in cenazesi Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Cami'sinde kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazında baba Yusuf Yerkel ve anne Sümeyra Keleş Yerkel zor anlar yaşadı. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal katıldı.

Uzun süredir hastanede kontrol altında olan minik Emir'in vefat haberini babası Yusuf Yerkel sosyal medya paylaşımı ile duyurmuştu. Yerkel paylaşımında "Minik kuzumuz yavrumuz canımız Emir Zahitimiz melek oldu. Bu fani dünyadaki 3 yıllık çileli yolculuğunu tamamlayıp, ebedi aleme göç eyledi. Artık bize düşen, güzel bir sabırdır" ifadelerini kullandı.

Son yolculuğuna uğurlanan Emir Zahit Yerkel'in cenazesi Ankara'da defnedildi.