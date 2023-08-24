Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, vatandaşlarla buluştu

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yenidoğan Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Kocaispir, yapılan çalışmaları ve devam eden projeleri anlattı, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.