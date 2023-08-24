Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, vatandaşlarla buluştu
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Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yenidoğan Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Kocaispir, yapılan çalışmaları ve devam eden projeleri anlattı, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.
Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, vatandaşlarla bir araya geldi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Kocaispir, Yenidoğan Mahallesi'nde ziyarette bulundu.
Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Kocaispir, yaptıkları çalışmaları ve devam eden projeleri anlattı.
Ziyarette Kocaispir, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.
Kaynak: AA / Koray Kılıç - Politika