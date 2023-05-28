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Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, oyunu kullandı

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, oyunu kullandı

Politika Haberleri

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu verdi. Kocaispir, eşi Raziye Kocaispir ile gittiği Anadolu Efes İlkokulu'nda vatandaşlarla sohbet etti, sandık görevlilerine kolaylıklar diledi. Oyunu 2367 numaralı sandıkta kullanan Kocaispir, seçimin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu verdi.

???????Kocaispir, eşi Raziye Kocaispir ile gittiği Anadolu Efes İlkokulu'nda vatandaşlarla sohbet etti, sandık görevlilerine kolaylıklar diledi.

Oyunu 2367 numaralı sandıkta kullanan Kocaispir, seçimin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Ozan Efeoğlu - Politika

Fatih Mehmet Kocaispir Anadolu Efes Politika Haberler

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