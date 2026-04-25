Yurdunuseven: 'Cezaevlerindeki çocukların suça sürüklenmelerinde sosyal medyanın büyük etkisi olduğunu görüyoruz'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'deki 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yapılan düzenlemeye ilişkin TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Av. İbrahim Yurdunuseven, cezaevlerindeki çocukların suça sürüklenmelerinde sosyal medyanın büyük bir etkisinin olduğunu söyledi.

Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenleme ile 15 yaş altı çocuklara yönelik güvenli dijital alanlar oluşturularak kontrollü kullanım teşvik edilecek. TBMM'de 7 yıl Hükümlü ve Tutuklu Hakları İnceleme Alt Komisyonu başkanlığı yaptığını anımsatan Yurdunuseven, düzenlemeyi değerlendirdi. Hükümlü ve Tutuklu Hakları İnceleme Komisyonu olarak onlarca cezaevinde incelemelerde bulunduklarını kaydeden Yurdunuseven, yaptıkları incelemelerde özellikle çocuk yaştaki hükümlülerin suça sürüklenmelerinde sosyal medyanın da etkisinin büyük olduğuna dikkat çekti.

"Çocuklar, suç işleme şekil ve materyallerine daha çocuk yaşta çok kolay bir şekilde ulaşabilmektedirler"

Yurdunuseven konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Burada özellikle dikkat çekmemiz gereken hususlardan bir tanesi sosyal medyanın çocuklarımızın suç işlemelerindeki ya da suça yönelmelerindeki etkisidir. Son yıllarda çocukların sosyal medyayı daha yaygın kullanmasıyla, bazı platformlardaki özendirici ve yönlendirici içerikler büyük oranda küçük yaştaki sosyal medya kullanıcılarını etkisi altına almaktadır. Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş'ta bir okulda hepimizin yüreğini sızlatan olay da bizlere bir kez daha göstermiştir ki çocuklar, suç işleme şekil ve materyallerine daha çocuk yaşta çok kolay bir şekilde ulaşabilmektedirler."

"Son yıllarda sosyal medyanın da etkisiyle çocuklarımız suça sürüklenmektedir"

Cezaevlerindeki incelemelerde son yıllarda çocuk yaşta hükümlü sayısının arttığını ve bunda sosyal medyanın da büyük bir etkisinin olduğunu kaydeden Yurdunuseven, "TBMM bünyesinde 7 yıl Hükümlü ve Tutuklu Hakları İnceleme Komisyonu başkanlığı yaptım. Yurt içinde ve yurt dışındaki cezaevlerinde incelemelerimiz oldu. Maalesef, üzülerek söylemek gerekir ki son yıllarda sosyal medyanın da etkisiyle çocuklarımız suça sürüklenmektedir. Bu noktada yapılan yeni düzenleme tamamen çocuklarımızı ve Türk aile yapısını korumaya yöneliktir. Bu noktada ailelerimize de büyük sorumluluklar düşmektedir. Sosyal medya erişimi noktasında anne ve babalarımız kontrolü sürekli elinde bulundurmalı, gelecekte oluşabilecek toplumsal sorunların önüne geçmelidirler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığımız bu günde bu düzenleme, geleceğimizin teminatı yavrularımız için son derece yerinde ve isabetli olmuştur" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı