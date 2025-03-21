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Yunanistan, Türk vatandaşlarına kapıda vize uygulamasını 1 yıl uzattı

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Yunanistan, Ege Denizi'ndeki 10 adaya kapıda vize uygulamasının süresini 1 yıl daha uzatarak, Patmos ve Semadirek adalarını da kapsayan yeni bir liste oluşturdu. Uygulama, Avrupa Komisyonu'nun onayına sunulacak.

Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki 10 adayı ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarına yönelik kapıda vize uygulamasını 1 yıl uzattığı, listeye 2 adanın daha eklendiği belirtildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Yunanistan, Türk vatandaşlarına 10 ada için başlattığı kapıda vize uygulamasının süresini 1 yıl daha uzattı. Uygulamanın uzatılmasının Avrupa Komisyonu'nun onayına sunulacağı, daha sonra sürenin resmen Nisan 2026'ya kadar uzatılacağı belirtildi.

2 ADA DAHA VİZESİZ ZİYARET EDİLEBİLECEK

Ayrıca başlangıçta 10 adadan oluşan listenin Patmos ve Semadirek adalarını da kapsayacak şekilde genişletileceği ifade edildi. Komisyonun, söz konusu planın 1 yıldır başarıyla uygulanmasını memnuniyetle karşıladığı ve iki halk arasındaki bağların güçlendirilmesine yönelik olumlu katkısını takdir ettiği aktarıldı. Mart 2024'te uygulamaya konulan düzenlemeyle bugüne kadar Türk vatandaşlarına Rodos, Kos, Sisam, Midilli, Sakız, Leros (İleryoz), Simi, Limni, Kalimnos ve Meis adaları için 100 binden fazla vize verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Gidin de o para ile mermi alsın, günü geldiğinde bize atsın.

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Haber YorumlarıTT:

Düşmanca tavırlar içinde olan, bize karşı silahlanan Yunan adalarını ziyaret ederek daha fazla küstahlaşmalarına izin vermeyin... Ben olsam, bize yakın ada nüfusuna vatandaşlık, sağlık hizmetleri v.b haklar verir, onları kendi tarafıma çekerdim. Böylelikle zaman içinde Türkiye Cumhuriyeti ne bağlanmalarını sağlardım... Belki ileri ki günlerde bi siyasetçinin aklına bu gelir...

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

valla isterlerse vermesinler... aclarindan olurler... sirtaki tabagina sicip yerler...

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Haber YorumlarıI. Borrel:

Arkadaşlar gidip elin yunanına paraları yedirmeyin, paramız içerde kalsın, ekonomimizi fazla yıpratmayalım..

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Haber YorumlarıI. Borrel:

Ne işiniz var elin yunan adalarında, gidip elin yunanına paraları yediriyorsunuz..

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