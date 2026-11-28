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Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas, Fener Rum Patrikhanesi'ndeki Aya Yorgi Kilisesi'ni ziyaret ederek ayine katıldı.

İstanbul'da, 28-30 Kasım tarihleri arasında bir dizi ziyaret için gelen Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas saat 17.00'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti. İkili görüşmenin ardından Tasulas, Fener Rum Patrikhanesi'ndeki Aya Yorgi Kilisesi'ni ziyaret etti. Tasulas, ayinin ardından Patrikhane'den ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı