Yüksel Taşkın: Seçimlerin bu kadar gerilimli değil de bayram gibi olmasını diliyorum

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Adayı Yüksel Taşkın, İzmir Atatürk Lisesi'nde oyunu kullandı. Taşkın, 'Seçimlerin bu kadar gerilimli değil de bayram gibi olmasını diliyorum' dedi.

KERİM UĞUR

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Adayı Yüksel Taşkın, İzmir Atatürk Lisesi'nde oyunu kullandı. Taşkın, "Seçimlerin bu kadar gerilimli değil de bayram gibi olmasını diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Adayı Yüksel Taşkın, İzmir Atatürk Lisesi'nde 1258 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Taşkın, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Sandığın Türkiye için değer olduğunu dile getiren Taşkın, "Katılımın çok yoğun olmasını diliyorum zaten görüntüler de o yönde. Sandık ülkemizin çok ama çok önemli bir değeri. Sandık yoluyla tercihte bulunmak ülkemizi özgün ve farklı kılıyor. Seçimlerin bu kadar gerilimli değil de bayram gibi olmasını diliyorum. Biz propaganda sürecinde çok çalıştık, şimdi söz halkımızda. Ben sürecin olgun ve sakin geçmesini, ülkemize yakışır olmasını diliyorum. Sandıkta çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.