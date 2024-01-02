YTP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: Türkiye Filistin konusunda taraf kabul edilmelidir

Yeni Türkiye Partisi (YTP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Gazze halkı Gazze'de kalmalıdır. Türkiye, Filistin konusunda taraf kabul edilmelidir" dedi.

YTP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Türkiye'nin bütçesi 22 yıl boyunca her yıl düzenli olarak 150-170 milyar dolar arasında gerçekleşmiştir. Bu yıl anormal derecede büyük bir bütçe Meclis'te kabul edildi. Türkiye geçen yıl yaptığı bütçeyi tam iki katına, neredeyse 360 milyar dolar seviyesine çıkardı" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Filistin meselesinde taraf kabul edilmedi"

Güvenlik konusunda Türkiye'nin 2023 yılında Gazze'deki sivil ölümlere gösterdiği haklı tepkinin önemli olduğunu söyleyen Yılmaz, "Türkiye, Gazze meselesinde bir taraf olarak kabul edilmemiştir. Gazze'nin ülkede her gün gündem edilmesi, netice olarak Filistinli mültecileri de ülkeye getirmekle sonuçlanmamalı. Gazze halkı Gazze'de kalmalıdır. Türkiye, Filistin konusunda taraf kabul edilmelidir" diye konuştu. - İSTANBUL