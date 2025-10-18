Haberler

YSK, CHP'nin İstanbul İl Kongresi Durdurma Talebini Reddetti

Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması yönündeki talebini reddetti. YSK Başkan Vekili Ekrem Özübek, kongre süreçlerinin ilçe seçim kurullarınca durdurulamayacağını açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu(YSK), CHP'nin 39. Olağan İstanbul İl Kongresinin durdurulması yönündeki talebi reddetti.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Valiliği ile Sarıyer 1. İlçe Seçim Kuruluna yazdığı yazıda, mahkeme kararına aykırı olduğu gerekçesiyle, CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulmasını talep etti. Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu ise talebe ilişkin YSK'dan görüş istedi.

Talebi görüşen YSK, CHP İstanbul İl kongresinin durdurulması talebini reddetti. Açıklamalarda bulunan YSK Başkan Vekili Ekrem Özübek, "Usulüne uygun olarak başlamış olan kongre süreçlerinin ilçe seçim kurullarınca durdurulamayacağına karar verilmiştir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

