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YSK Başkanı Yener: Seçime katılım oranı yüzde 78.11 oldu

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Tamamlanan yerel seçim sonuçlarıyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, kameraların karşısına geçerek konuştu. Yener kesin olmayan sonuçlara göre; CHP'nin 35, AK Parti'nin 24, DEM Parti'nin 10, MHP'nin 8 belediye kazandığını belirterek seçime katılım oranının yüzde 78.11 olduğunu söyledi.

Yener, seçimlerin huzur ve güven içerisinde yapılarak sona erdiğini vurguladığı konuşmasında "Seçimde emeği geçen personellerimize, sandık görevlilerine, çeşitli kademelerde görev alanlara, siyasi partilerimize en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

Yener "Kesin seçim sonuçlarının ilanıyla birlikte internet sitemizde ıslak imzalı tutanaklar vatandaşlarımızın erişimine açılacaktır. Seçimin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (1)

Hakan Celik:

BU GURUR VE SEVİNÇ HEPİMİZİN.TEŞEKKÜRLER RTE

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