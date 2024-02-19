YSK Başkanı Ahmet Yener Malatya'da incelemelerde bulundu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Deprem bölgesindeki ziyaret ve incelemeleri kapsamında kente gelen Yener, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı toplantı salonunda seçim kurulu hakimleri ve personeliyle bir araya geldi.

Toplantı gazetecilerin görüntü almasının ardından basına kapalı devam etti.

Yener, daha sonra İl Seçim Kuruluna geçti. Burada hizmet veren il ile ilçe seçim kurulu personeliyle görüşen Yener, sorunları dinledi.

Yener'e ziyaret ve incelemelerinde Yüksek Seçim Kurulu üyeleri Orhan Usta ve Battal Öğüt ile Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete eşlik etti.