YSK Başkanı Ahmet Yener: "Kurulumuzda yapılan toplantı sonucunda CHP'nin pazar günü yapılacak olan 22. Olağanüstü Kurultayı'nın tam kanunsuzluk...
YSK Başkanı Ahmet Yener: "Kurulumuzda yapılan toplantı sonucunda CHP'nin pazar günü yapılacak olan 22. Olağanüstü Kurultayı'nın tam kanunsuzluk nedeniyle iptaline yönelik talebin reddine karar verilmiştir.
YSK Başkanı Ahmet Yener: "Kurulumuzda yapılan toplantı sonucunda CHP'nin pazar günü yapılacak olan 22. Olağanüstü Kurultayı'nın tam kanunsuzluk nedeniyle iptaline yönelik talebin reddine karar verilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika