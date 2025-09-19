Haberler

Güncelleme:
YSK Başkanı Ahmet Yener: "Kurulumuzda yapılan toplantı sonucunda CHP'nin pazar günü yapılacak olan 22. Olağanüstü Kurultayı'nın tam kanunsuzluk nedeniyle iptaline yönelik talebin reddine karar verilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
