YRP'ye geçen Geyve Belediyesi'nde makam aracı satışa çıkarıldı

Yerel seçimde Geyve'nin yeni Belediye Başkanı seçilen Yeniden Refah Partili Selçuk Yıldız, israfın önüne geçme sözlerini hatırlatarak makam aracını satışa çıkardıklarını bildirdi.

"TASARRUFA BAŞKANLIK MAKAM ARAÇLARINDAN BAŞLIYORUZ"

AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne geçen Geyve Belediyesi'nde yeni başkan Selçuk Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla seçimden önce "İsrafı bitireceğiz" sözü verdiklerini belirterek vaatlerini uygulamaya başkanlık makam araçlarından başladıklarını duyurdu.

Yıldız, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Seçim öncesi söz vermiştik. 'İsrafı bitireceğiz' demiştik. Belediyemizde tasarrufa başkanlık makam araçlarından başlıyoruz. Belediye şirketimize ait olan Mercedes marka otomobil için satış kararı aldık. Hayırlı olsun..."