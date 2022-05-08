YRP Genel Başkanı Erbakan, İmamoğlu'na sert çıkıp Millet İttifakı'nın adayının Mansur Yavaş olması gerektiğini söyledi - Haberler

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YRP Genel Başkanı Erbakan, İmamoğlu'na sert çıkıp Millet İttifakı'nın adayının Mansur Yavaş olması gerektiğini söyledi

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Politika
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı canlı yayında siyaset gündemiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İmamoğlu'na yönelik, "Biraz da tabi aslında İstanbul'u yönetsin" derken, Millet İttifakı'nın adayının ise Mansur Yavaş olması gerektiğini dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz'e yaptığı gezinin yankıları devam ediyor. Tartışmalarla ilgili bir yorum da Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan geldi.

tv100'de yayınlanan Pazar Siyaseti'nde Pınar Işık Ardor'un sorularına yanıt veren Erbakan, siyaset gündemine ilişkin dikkat çeken yorumlarda bulundu.

İmamoğlu'nun tartışılan fotoğrafıyla ilgili soruya cevap veren Fatih Erbakan, ''Ekrem İmamoğlu, biraz da tabi aslında İstanbul'u yönetsin ve İstanbul'da güzel sonuçlar ortaya koysun diye seçildi. Şimdi daha İstanbul bitmeden doğrudan doğruya Türkiye'yi yönetmeye talip olması da yadırganıyor, tepki çekiyor olabilir.'' ifadelerini kullandı.

Erbakan Ayrıca Millet İttifakı'nın adayının ABB Başkanı Mansur Yavaş olmasını gerektiğini savundu. Erbakan, seçimin ikinci tura kalması halinde şartlarımızı ortaya koymak kaydıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Fatih Erbakan, Politika, Güncel, Haberler

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