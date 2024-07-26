Üye Girişi
Haberler

Yozgat Valisi Kamışçık köyünü ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Çekerek ilçesine bağlı Kamışçık köyünü ziyaret etti. Köydeki vatandaşlarla bir araya gelen Vali Özkan, Türkmen kültürünün tanıtılıp sergilendiği stantları gezdi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Çekerek ilçesine bağlı Kamışçık köyünü ziyaret etti. Köydeki vatandaşlarla bir araya gelen Vali Özkan, Türkmen kültürünün tanıtılıp sergilendiği stantları gezdi.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde asırlardır Türkmen kültürünün yaşatıldığı Kamışçık köyünü ziyaret eden Vali Mehmet Ali Özkan, vatandaşlarla bir araya geldi. Köy halkının el emeği göz nuru ürünlerinin sergilendiği stantları gezen Vali Özkan, bazlama yapan kadınlarla sohbet ederek, kolaylıklar diledi. Vali Özkan ve beraberindeki heyetin ziyareti sırasında köyde renkli görüntüler yaşandı. Vali Özkan'ı yöresel giysilerle karşılayan vatandaşlar, yöresel ürünlerini tanıttı.

Program sonrası konuşan Vali Özkan, "Kadim kültürümüzü yaşatan bu güzelim güzide köyümüzde birliğe ve birlikteliğe şahit olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ben köy muhtarımıza ve emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Ne mutlu onlara ki kadim kültürümüzü tanıtıp ayakta tutuyorlar. Hem dayanışmalarıyla hem de birliktelikleriyle geleceğe ve bizlere ümit veriyorlar" dedi.

Kamışçık Köyü Muhtarı Rıza Taşgın, Vali Özkan'a ziyaretleri için teşekkür ederek, memnuniyetini ifade etti.

Vali Özkan'a ziyaretinde Çekerek Kaymakamı Furkan Nezir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Nejdet Özcan da eşlik etti. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Mehmet Ali Özkan Çekerek Yozgat Kültür Sanat Politika Güncel Haberler

Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş! Beren Su'nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf

Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş! Beren Su'nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf

 Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, 'Türkiye Türk'tür Türk kalacak' yazısı Van'ı karıştırdı

Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, "Türkiye Türk'tür Türk kalacak" yazısı Van'ı karıştırdı

 İzmir'in Dikili ilçesinde orman yangını! Alevler saatlerdir kontrol altına alınamadı

İzmir'in Dikili ilçesinde orman yangını! Alevler saatlerdir kontrol altına alınamadı

Bakmadan Geçme

İzmir Dikili orman yangını söndürüldü mü? Orman yangınında son durum 26-27 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 26-27 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Bu akşam kimin maçı var? Bugün TV'de kimin maçı var, ne maçı? 26 Temmuz bugünkü günün maçları Bingöl'de deprem mi oldu? Bingöl'de son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Son depremler AFAD ve Kandilli listesi Milli takım kadrosundan çıkarılan Tuğba Şenoğlu İvegin kimdir? Tuğba Şenoğlu İvegin kaç yaşında, nereli? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Beyoğlu, Fatih, Sarıyer 26-27 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Aliağa, Bergama, Çeşme 26-27 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Şahinbey, Şehitkamil, Nurdağı 26-27 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Çukuorva, Karataş, Pozantı 26-27 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Karatay, Beyşehir, Ilgın 26-27 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Alanya, Korkuteli, Demre 26-27 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? İnegöl, Nilüfer, Mustafakemalpaşa 26-27 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Yenimahalle, Sincan, Bala 26-27 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! Adalet bölümü kaldırıldı mı? Hangi liseler ve üniversitelerde Adalet bölümü var?
Fransa'da olimpiyatlar öncesi büyük kriz! 800 bin kişiyi etkileyen sabotajın arkasında 'Rusya' olabilir

Fransa'da olimpiyatlar öncesi büyük kriz! 800 bin kişiyi etkileyen sabotajın arkasında "Rusya" olabilir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title