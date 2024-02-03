Yozgat'ta CHP'nin belediye başkan adayları tanıtıldı

Yozgat'ta CHP'nin il, ilçe ve belde belediye başkan adayları ile il genel meclis üyesi adaylarının tanıtımı yapıldı.

Yozgat Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım töreninde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı, tüm adaylara başarı diledi.

CHP belediye başkan adaylarının seçildiklerinde hepsinden beklentilerinin büyük olduğunu vurgulayan Yardımcı, partililerinden adaylara destek istedi.

Yardımcı, sosyal belediyeciliğin önemine değinerek, "Büyük metropollerde şöyle bir şey vardır, CHP belediyelerinin komşu ilçelerinde yaşayan, farklı siyasi partilerin belediyelerine sahip ilçelerdeki vatandaşlarımız orada yaşamakla beraber CHP belediyelerinin olduğu yerlerde sosyalleşirler çünkü bizim belediyelerimizin olduğu yerde özgürlük, refah, bolluk, bereket vardır. Orada yaşarlar ama yaşamın genel tüm sosyal alanları hep Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerindedir." dedi.

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever de seçim çalışmalarında Türkiye'deki sosyal belediyecilik ve halkçı belediyeciliğin anlatılmasını istedi.

Konuşmaların ardından CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, il, ilçe ve belde belediye başkan adayları ile il genel meclisi üyesi adaylarını tanıttı.