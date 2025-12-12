Yozgat Belediye Meclisi toplantısında gerginlik yaşandı

Yozgat Belediye Meclisi'nin ertelenen Aralık ayı toplantısında 'Yalancı' tartışması yaşandı.

Yozgat Belediyesi'nin bugün gerçekleşen Aralık ayı meclis toplantısında, meclis üyeleri arasında tartışma çıktı. Meclis üyelerinden AK Parti Meclis Üyesi Hüseyin Durusoy'un Başkan için "Yalancı" şeklinde hitapta bulunması üzerine Yeniden Refah Partisi Meclis Üyesi Yunus Erciyas'ın "Başkana yalancı diyemezsiniz, yalancı sizsiniz" şeklinde tepkisi gerginliğe neden oldu. Gerginlik toplantı salonunun dışına ve koridora taştı. Araya giren diğer meclis üyelerinin tarafları sakinleştirmesiyle gerginlik sona erdi.

Geçtiğimiz hafta Belediye Başkanı Kazım Arslan ve meclis üyeleri arasında gerginlik yaşanmıştı. - YOZGAT

