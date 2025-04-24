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YÖK Başkanı Erol Özvar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Görüştü

YÖK Başkanı Erol Özvar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Görüştü
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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya gelerek KKTC'nin tanıtımı ve uluslararası öğrenci hareketliliği konularını görüştü.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) resmi temasları kapsamında KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi. Özvar, görüşmeyle ilgili, "KKTC Başbakanı Sayın Ünal Üstel'i ziyaret ettik. KKTC'nin dünyaya tanıtılması ve uluslararası öğrenci hareketliliğinden daha fazla pay alması için birlikte atabileceğimiz adımları görüştük" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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