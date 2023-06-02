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Yine aynı görüntü! HDP'liler Meclis açılışında İstiklal Marşı'nı okumadı

Politika Haberleri

TBMM'nin yeni dönem açılışı sırasında saygı duruşu eşliğinde İstiklal Marşı okunurken, HDP'li vekillerin ağızını dahi oynatmadığı dikkatlerden kaçmadı.

TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni için toplandı. MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, TBMM Geçici Başkanlığı görevini Mustafa Şentop'tan devraldı.

TÖREN BAŞLADI

Saat 14.00'te birleşimi başlatan Bahçeli, ilk yemini etti. Açılış konuşmasının ardından vekiller tek tek kürsüye çıkarak yemin etmeye başladı.

İSTİKLAL MARŞI'NI OKUMADILAR

Öte yandan TBMM'nin yeni dönem açılışı sırasında saygı duruşu eşliğinde İstiklal Marşı okunurken, HDP'li vekillerin ağızını dahi oynatmadığı dikkatlerden kaçmadı.

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Yorumlar (3)

Zamanla Akıllanan Adam:

bunlar unutulmamalı ki chp yi destekledi.

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Vahdettin Bayram:

BU ülkenin bayrağını marşını sevmeyene yediği içtiği haram olsun...

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erman genç :

RTE gerçek dikdatör olsaydı orda olmazlardı işte,,,! Yada Bunları sorgusuz sualsiz atmak lazım dışarı

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