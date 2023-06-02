Yine aynı görüntü! HDP'liler Meclis açılışında İstiklal Marşı'nı okumadı
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TBMM'nin yeni dönem açılışı sırasında saygı duruşu eşliğinde İstiklal Marşı okunurken, HDP'li vekillerin ağızını dahi oynatmadığı dikkatlerden kaçmadı.
TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni için toplandı. MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, TBMM Geçici Başkanlığı görevini Mustafa Şentop'tan devraldı.
TÖREN BAŞLADI
Saat 14.00'te birleşimi başlatan Bahçeli, ilk yemini etti. Açılış konuşmasının ardından vekiller tek tek kürsüye çıkarak yemin etmeye başladı.
İSTİKLAL MARŞI'NI OKUMADILAR
Öte yandan TBMM'nin yeni dönem açılışı sırasında saygı duruşu eşliğinde İstiklal Marşı okunurken, HDP'li vekillerin ağızını dahi oynatmadığı dikkatlerden kaçmadı.