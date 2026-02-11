Haberler

Yılmaz Tunç: Akın Gürlek'e görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum
Güncelleme:
Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı görevine atanmasının ardından açıklama yapan Yılmaz Tunç, "Bundan sonra da ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz, Akın Gürlek'e görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

  • Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı görevinden alındı ve yerine Akın Gürlek atandı.
  • Akın Gürlek, 1982 Nevşehir doğumlu olup Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur ve hakimlik kariyerinde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi başkanlıkları yapmıştır.
  • Akın Gürlek, 2022'de Adalet Bakan Yardımcılığı görevine atanmış ve 2 Ekim 2024'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapmaya başlamıştır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararı ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç,görevinden alındı. Tunç'un yerine Akın Gürlek atandı.

YILMAZ TUNÇ'TAN İLK AÇIKLAMA

Yılmaz Tunç, atama kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tunç açıklamasında Akın Gürlek'e başarılar diledi.

Açıklamasında "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmak, davamıza gönül vermek bizler için her zaman gurur vesilesi olmuştur" ifadelerini kullanan Tunç, "2001 yılında başlayan kutlu yolcuğumuzda AK Parti Kurucu İlçe Başkanlığı, Milletvekilliği, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı, AK Parti Meclis Grup Başkanvekilliği görevlerimizin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 4 Haziran 2023 tarihinde Adalet Bakanlığı görevinin tarafıma tevdi edilmesi milletimize ve devletimize hizmet etme sorumluluğumuzu daha da artırmıştır" diye yazdı.

"ÜLKEMİZ İÇİN TER DÖKMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Tunç ayrıca "23 yıllık hükümetlerimiz döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin yüksek standartlı demokrasiye kavuşması ve Hukuk Devleti ilkesinin tahkimi yolunda gerçekleştirilen reformlara omuz vermenin onurunu yaşadık.

Bundan sonra da ülkemiz ve milletimiz için ter dökmeye, Türkiye Yüzyılı için ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Adalet Bakanı olarak atanan Sayın Akın Gürlek'e görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum" ifadelerini kullandı.

AKIN GÜRLEK KİMDİR?

1982 Nevşehir doğumlu olan Akın Gürlek, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Hakimlik kariyerinde hızla yükselen Gürlek, özellikle İstanbul'daki Ağır Ceza Mahkemesi başkanlıkları döneminde Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi.

Son başsavcılık döneminde ise İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonları, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve Ekrem İmamoğlu hakkındaki hukuki süreçlerle isminden söz ettirmeye devam etti.

1982 yılında Nevşehir'de doğan Akın Gürlek, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Hakimlik kariyerine başladıktan sonra birçok ilde görev yaptı ancak ismini asıl olarak İstanbul 14. ve 37. Ağır Ceza Mahkemeleri Başkanlığı döneminde duyurdu. 2022 yılında Adalet Bakan Yardımcılığı görevine atanan Gürlek, 2 Ekim 2024'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapmaya başlamıştı. Gürlek son olarak kabine revizyonuyla Adalet Bakanlığı koltuğuna oturdu.

Elif Gülşah Gürlek ile evli olan Akın Gürlek bir çocuk babasıdır.

500

Ali babanın çiftliği oldu memleket futbol takımında bu kadar adam değişmiyor

