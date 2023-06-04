Yılmaz Tunç: Adaletin tecellisi için önemli çalışmalar yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Adaletin tecellisi, insanlarımızın temel hak ve hürriyetlerini sonuna kadar kullanabilmesi anlamında önümüzdeki süreçte çok önemli çalışmaların içerisinde olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Adaletin tecellisi, insanlarımızın temel hak ve hürriyetlerini sonuna kadar kullanabilmesi anlamında önümüzdeki süreçte çok önemli çalışmaların içerisinde olacağız." dedi.

Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında yeni kabinede, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensip ve takdirleriyle Adalet Bakanı olarak görevlendirilmekten büyük bir onur duydum. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Son 21 yılda Türkiye'de demokrasinin standardının yükseltilmesi, hukuk devletinin tahkim edilmesi, yargı tarafsızlığının ve bağımsızlığının güçlendirilmesi başta olmak üzere, birçok konuda tarihi ve reform niteliğinde adımlar attıklarını vurgulayan Tunç, şöyle devam etti:

"Önceki bakanlarımızın döneminde de Yargı Reformu Strateji Belgesi, İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde çok sayıda mevzuat düzenlemeleri ve uygulamaya yönelik çok önemli yenilikler yaptık. Şimdi Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında bu dönemde de inşallah kesintisiz bu reform sürecinin devam etmesi, milletimizin adalete olan güveninin artırılması için var gücümüzle çalışacağız."

TBMM'de uzun bir süre görev yaptığını, Adalet Komisyonu'nda uzun süre çalıştığını hatırlatan Tunç, şunları kaydetti:

"Adalet Komisyonu, Adalet Bakanlığı ile koordineli çalışan bir komisyondu. Temel kanunlarımızın yenilenmesinde, mevzuatımızın güncellenmesinde ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte uyum düzenlemelerinde Meclis, yasama ayağında arkadaşlarımızla birlikte çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Yapılan mevzuat düzenlemelerinin uygulamada takibi anlamında Adalet Bakanlığı çok önemli bir bakanlık. Özellikle adalet ve kalkınma birlikte giden konular. Adaletin tecellisi, insanlarımızın temel hak ve hürriyetlerini sonuna kadar kullanabilmesi anlamında önümüzdeki süreçte çok önemli çalışmaların içerisinde olacağız. Bu anlamda da özellikle seçim beyannamemizde yargıyla adaletle ilgili milletimize verdiğimiz sözler var. Bu sözlerin belli bir takvim dahilinde hayata geçmesi için var gücümüzle çalışacağız."

"Türkiye, milletimiz yeni bir anayasayı hak ediyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yeni anayasa" çağrısını değerlendiren Tunç, anayasada reform sayılabilecek değişiklikleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yılmaz Tunç, şunları kaydetti:

"Bir kere Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş anayasamızda başlı başına bir yönetim reformuydu. Yargıyla ilgili, yargı birliğinin sağlanması, askeri yargının kaldırılması, Hakimler ve Savcılar Kurulunun ve Anayasa Mahkemesinin yapısının daha demokratik, hukuk devleti ilkelerine uygun hale getirilmesi, kadın hakları, çocuk hakları, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru, kişisel verilerin korunması gibi temel hak ve özgürlüklerle alakalı çok önemli, reform niteliğinde düzenlemeler yaptık. Darbecilerin yargılanmasını sağlayan madde değişiklikleri, sıkıyönetimin kaldırılması gibi anayasada çok sayıda değişiklik yaptık. Yeni bir anayasayı, demokratik, sivil bir anayasayı milletimiz hak ediyor. İnşallah yeni dönem Meclis'inde böyle bir uzlaşma sağlanırsa milletimizi Türkiye Yüzyılı'nın ilk yasama döneminde yeni, demokratik bir anayasaya kavuştururuz. Temennimiz bu."