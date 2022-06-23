Yılmaz'dan ahırı yanan vatandaşa zararı karşılama sözü - Haberler

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Yılmaz'dan ahırı yanan vatandaşa zararı karşılama sözü

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Yılmaz'dan ahırı yanan vatandaşa zararı karşılama sözü

AK Parti Gurup Başkanı İsmet Yılmaz, Sivas'ın Gürün İlçesinde yanan ahırda 10 hayvanı telef olan vatandaşın zararını karşılama sözü verdi.

Ak Parti Gurup Başkanı İsmet Yılmaz, Sivas'ın Gürün İlçesinde yanan ahırda 10 hayvanı telef olan vatandaşın zararını karşılama sözü verdi.

Ak Parti Gurup Başkanı İsmet Yılmaz, Ak Parti İl Başkanı Hakan Aksu ve beraberindekiler Sivas'ın ilçesinde bir takım inceleme ziyaretlerde bulundular. Yılmaz ilçe halkı ile temaslarda bulunup talepleri dinledi. Yılmaz ayrıca Gürün ilçesi Şuğul Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde ahırı yanan ve 10 büyük baş hayvanı telef olan Mustafa Yıldırım'ı ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini ileten Yılmaz, Yıldırım'a zararının karşılanacağı sözünü verdi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Politika

İsmet Yılmaz Hisarcık AK Parti Sivas Politika Haberler

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