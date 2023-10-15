Yeşil Sol Parti Kongresinde PKK/KCK Posterine Müdahale
Politika Haberleri
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin (Yeşil Sol Parti) bugün toplanan 4. Olağan Büyük Kongresi'nde terör örgütü PKK/KCK elebaşının posterini açan 2 kişi gözaltına alındı.
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin (Yeşil Sol Parti) bugün toplanan 4. Olağan Büyük Kongresi'nde terör örgütü PKK/KCK elebaşının posterini açtığı belirlenen 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "15 Ekim 2023 tarihinde ilimizde gerçekleştirilen Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin olağanüstü kongresinde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün elebaşının posterinin açılması üzerine başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış, verilen talimatlara istinaden posterleri açan 2 şüpheli tespit edilerek, gözaltına alınmışlardır." bilgisi verildi.