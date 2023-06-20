Yeşil Sol Parti: İnsanca bir yaşamın sağlanabildiği bir ücreti talep ediyoruz

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu ve partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Uçar, ayrıca Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç ve Başkan Yardımcısı Müşerref Geçer'in tutuklandığı iddialarına da değindi. Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki hakkındaki suç duyurusuna da destek veren Uçar, Dünya Mülteciler Günü'nü hatırlatarak mültecilerin onurlu, güvenli ve pazarlık konusu yapılmayacak bir yaşamı savunmaya devam edeceklerini söyledi. Uçar ayrıca, seçim sonuçlarının eleştiri ve öz eleştiri gerektirdiğini belirterek, yeni bir siyasal yapılanmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, asgari ücrete ilişkin "Yoksulluk sınırının altında bir ücreti değil, emekçilerin emeğinin hakkını gördüğü ve insanca bir yaşamın sağlanabildiği bir ücreti talep ettik ve bunun mücadelesini vermeye de devam edeceğiz." dedi.

Uçar, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç ve Başkan Yardımcısı Müşerref Geçer'in "algı operasyonlarıyla tutuklandığını" öne sürdü.

Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki hakkındaki suç duyurusuna da değinen Uçar, "Özgül Saki, gösterdiği dayanışma ile bu devletin sistematik hale getirmeye çalıştığı şiddeti ifşa etmiştir, teşhir etmiştir. Elbette ki yanındayız." ifadelerini kullandı.

Bugünün Dünya Mülteciler Günü olduğunu anımsatan Uçar, "Bu dünya yeri, yurdu neresi olursa olsun savaş, ekonomik sıkıntılar, iklim krizi sebebiyle doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalan bütün insanlar için bir vatandır. Bunu savunduk, savunmaya devam edeceğiz. Bu göç dalgalarının en büyük sebeplerinden birisi olan savaşa karşı söylemlerimizle mücadelemiz bakidir. Yeşil Sol Parti olarak bütün mülteciler için onurlu, güvenli ve pazarlık konusu yapılmayacak bir yaşamı savunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'de yaşanan sorunların seçim sonrasında büyüyerek devam ettiğini ileri süren Uçar, "Kürt sorununun çözümsüzlüğü ile yaşadığımız bütün toplumsal, yapısal sorunlarla bağını kuramayan hiçbir iktidar siyasi hayatına devam edemez." dedi.

Asgari ücretin net 11 bin 402 liraya yükseltildiğini hatırlatan Uçar, "Bu ülkede yoksulluk sınırı 34 bin lira. Yoksulluk sınırının altında bir ücreti değil, emekçilerin emeğinin hakkını gördüğü ve insanca bir yaşamın sağlanabildiği bir ücreti talep ettik ve bunun mücadelesini vermeye de devam edeceğiz." görüşünü dile getirdi.

"Yeni bir siyasal yapılanmaya ihtiyaç duyduğumuz açık"

Çiğdem Uçar, seçim sonuçlarının ortaya çıkardığı tablonun eleştiri ve öz eleştiri gerektirdiğini kaydederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yeni bir siyasal yapılanmaya ve yeni bir örgütsel dile ihtiyaç duyduğumuz açık. Bu yolda eleştiri bizim en büyük gücümüz, öz eleştiri ise bizi yeniden kuran ve bizi ileriye taşıyacak olan mekanizmalardan birisidir. Bu inanç ve sorumluluğun farkındayız. Bu inanç ve sorumlulukla da seçim sonuçlarından bugüne aslında bütün kurullarımızla bu hakkaniyeti gören bir yerden tartışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz.

Parti Meclisimizle, Merkez Yürütme Kurulumuzla, bileşenlerimizle, ittifak güçlerimizle yaptığımız tartışma sonuçlarını sonuç bildirgemizle bütün kamuoyuna deklare ettik. Bu kararımızın, eleştiri ve öz eleştiri ile yeniden bir inşanın, yeniden bir yapılanmanın sözünü verdik ve bunu da büyük bir kararlılıkla kamuoyuna deklare ettik.

Biz sadece bir seçim partisi değiliz, biz sadece merkezden kurulan bir parti değiliz. Bu parti ve geleneğini takip ettiğimiz önceki partiler halkın kurduğu, halkın emek verdiği ve halkın mücadelesine dönüşen partilerdir. Bu dönem açısından da yapacağımız tüm tartışmalar, kamuoyu ile yürüteceğimiz bütün çalışmalar aslında bu paradigmanın daha güçlü bir şekilde hayat bulmasına yol açacak. Bunun emeğini vermekten de vazgeçmeyeceğiz."

Uçar, demokratik siyasetin nasıl yapıldığını herkese göstereceklerini belirterek, "Kongremizin en önemli başlıklarından birisi de elbette ki üçüncü yol siyasetimizin, üçüncü yol iddiamızın adım adım ve ilmek ilmek örülmesidir." ifadelerini kullandı.