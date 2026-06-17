DMM: "'Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye yönelik son raporuyla yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti' yönündeki iddialar asılsızdır"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan 'Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye'ye yönelik son raporuyla yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır" denildi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan 'Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye'ye yönelik son raporuyla yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Kasıtlı bir gündemle ve hakkaniyetten uzak bir değerlendirmeyle hazırlandığı açıkça görülen AP Türkiye raporunda, hususi (yeşil) pasaport sahiplerinin mevcut vizesiz seyahat haklarını kısıtlayan, engelleyen ya da ortadan kaldıran herhangi bir karar bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın yeşil pasaportla sahip olduğu vizesiz seyahat haklarında hiçbir değişiklik yaşanmamıştır. Kamuoyunu manipüle etmeyi, dezenformasyon yaymayı ve vatandaşlarımız arasında asılsız bir endişe oluşturmayı amaçlayan içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı