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Yerine kayyum atanan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük kimdir?

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Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün yerine kayyum atanmasının ardından Sönük'ün kim olduğu, hangi partiden olduğu ve memleketi vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün kim olduğu, hangi partiden olduğu ve memleketi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Batman Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından Sönük'ün yaşamı ve siyasi kariyeri gündeme geldi.

GÜLİSTAN SÖNÜK KİMDİR?

1993 doğumlu olan Gülistan Sönük, lise eğitimini Kozluk'ta tamamladıktan sonra 2018 yılında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Sönük, 2019 yılında Bekirhan Belediye Eş Başkanlığı görevine seçildi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise yüzde 64,52 oy alarak Batman Belediye Eş Başkanı olarak görev yaptı.

İstanbul Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından İçişleri Bakanlığı, Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine de kayyum atandığını duyurdu. Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün yerine Vali Ekrem Canalp kayyum olarak görevlendirildi. Mardin'de ise Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Başkanvekili olarak atandı. Ayrıca, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine de kayyum atandığı bildirildi.

1993 doğumlu olan Sönük, lise eğitimini Kozluk'ta tamamladıktan sonra 2018 yılında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2019 yılında Bekirhan Belediye Eş Başkanlığı görevine seçildi ve 2024 yerel seçimlerinde yüzde 64,52 oy alarak Batman Belediye Eş Başkanı olarak görev yaptı. İçişleri Bakanlığı, Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine de kayyum atandığını duyurdu.

Yerine kayyum atanan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük kimdir?
Haberler.com / Aslan Aslan - Politika
Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı

Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı

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