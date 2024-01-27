Yerel seçimlerde partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu
31 Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimlere katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri, kura çekimiyle belirleniyor.
Yüksek Seçim Kurulu'nda 31 Mart Mahalli İdareler ve Yerel Yönetimler seçimleri için partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirleyecek kura çekimi yapılıyor. Seçime katılacak partileri tek tek açıklayan YSK Başkanı Ahmet Yener, "Kura çekimine 35 parti katılacaktır" dedi.
SEÇİME KATILMA HAKKI KAZANAN PARTİLER
Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Aydınlık Demokrasi Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluşu Partisi, Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Hür Dava Partisi, İyi Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi,Yeni Türkiye Partisi ve Zafer Partisi.
Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle (Kura çekimi devam ediyor);
- Millet Partisi 26. sıra
- Milliyetçi Hareket Partisi 31. sıra
- HÜDA Par 20. sıra
- Yeni Türkiye Partisi 17. sıra
- Gelecek Partisi 16. sıra
- Sol Parti 3. sıra
- Halk ve Özgürlükler Partisi 21. sıra
- Memleket Partisi 5
- Aydınlık Demokrasi Partisi 30. sıra
- Demokratik Sol Parti 7. sıra
- Adalet Birlik Partisi 23. sıra
- Emek Partisi 19. sıra
- Halkın Kurtuluşu Partisi 13. sıra
- Güç Birliği Partisi 25. sıra
- Milli Yol Partisi 27. sıra
- Adalet ve Kalkınma Partisi 1. sıra
- Yeniden Refah Partisi 8. sıra
- Zafer Partisi 12. sıra
- Cumhuriyet Halk Partisi 18. sıra
- Ocak Partisi 22. sıra
- Vatan Partisi 35. sıra
- Saadet Partisi 34. sıra
- Anavatan Partisi 6. sıra
- Türkiye İşçi Partisi 32. sıra
- Bağımsız Türkiye Partisi 15. sıra
- Anadolu Birliği Partisi 11. sıra
- Genç Parti 29. sıra
- Demokrat Parti 24. sıra
- Adalet Partisi 28. sıra
- Demokrasi ve Atılım Partisi 33. sıra
- İYİ Parti 2. sıra
- Büyük Birlik Partisi 4. sıra