Yerel seçimlerde partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu'nda 31 Mart Mahalli İdareler ve Yerel Yönetimler seçimleri için partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirleyecek kura çekimi yapılıyor. Seçime katılacak partileri tek tek açıklayan YSK Başkanı Ahmet Yener, "Kura çekimine 35 parti katılacaktır" dedi.

SEÇİME KATILMA HAKKI KAZANAN PARTİLER

Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Aydınlık Demokrasi Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluşu Partisi, Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Hür Dava Partisi, İyi Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi,Yeni Türkiye Partisi ve Zafer Partisi.

Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle (Kura çekimi devam ediyor);