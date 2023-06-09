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Yerel seçimde işbirliği yapacaklar mı? İYİ Parti'nin CHP'den "Büyükşehir" talebi var

Politika Haberleri

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, yerel seçimlerde bazı büyükşehir belediyelerinin İYİ Parti'ye bırakılması şartıyla CHP ile iş birliği yapabileceklerini ifade etti. Usta, "Geçen sefer hiçbir büyükşehir talep edilmeden sırf siyasal iklim değişsin diye yapılmış bir iş birliğiydi. Ama hep bir taraftan fedakarlık beklemek diye bir şey olamaz." dedi.

28 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kez daha yenilgi alması Millet İttifakı'nda ipleri gerdi. Akşener'in itirazına rağmen Kılıçdaroğlu'nun aday olması ve seçimi kaybetmesi gündem yaratırken; şimdi gözler 2024 yılında yapılacak yerel seçimlere çevrildi.

Millet İttifakı'nın akıbeti belirsizken ve yerel seçimlerde iş birliği yapıp yapmayacaklarına dair henüz bir açıklama gelmezken; İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta Halk TV'de değerlendirmelerde bulundu. Usta, yerel seçimlerde bazı büyükşehir belediyelerinin İYİ Parti'ye bırakılması şartıyla CHP ile iş birliği yapılabileceğini söyledi.

Önceki seçimlerde İYİ Parti'nin hiçbir büyükşehir belediyesini talep etmediğini belirten Usta, "Bu sırf bugünkü siyasal iklim değişsin diye yapılmış bir iş birliğiydi. Ama siyasal partiler bir araya geldiğinde hep bir taraftan fedakarlık beklemek diye bir şey olamaz. Olmaması da gerekir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'ne CHP listelerinden Meclis'e vekil sokma şansı sağlayan Kılıçdaroğlu'nun; kulislerde İYİ Parti'ye de büyükşehir verilebileceği konuşuluyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (8)

Erdem Yiğit:

Bun nasıl hesap uzmanı anlamadım.

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ibrahim eren:

Bizimde halı saha takımı var 7 kişilik.Bizede vekillik verirseniz sizi destekleriz :)

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Orcun Yazicioglu:

bu iyi partiden iyice soğudum. iki tarafa da anında geçebilecek bir yapıya sahip, güvenilmez.

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